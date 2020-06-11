17 % تراجع في صادرات مصر من الألمونيوم والنحاس خلال الربع الاول

تراجعت صادرات مصر من الألمونيوم والنحاس خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 17 بالمائة لتسجل 209 ملايين دولار في مقابل 252 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.





وأوضح التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، استحواذ 10 دول (الجزائر وإيطاليا وسوريا وليبيا وتركيا واليونان والأردن وألمانيا والمغرب ولبنان) على 75% من صادرات القطاعين خلال أول أربعة أشهر من 2020 بقيمة 156.621 مليون دولار.





وأضاف أن صادرات مصر من "النحاس ومصنوعاته" تراجعت خلال الفترة من "يناير- إبريل 2020" بنحو 29% لتبلغ 42 مليون دولار مقابل 59 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.





ولفت التقرير إلى أنه جرى التصدير إلى 28 دولة منها 10 دول جدد جرى التصدير لها خلال تلك الفترة تضمنت (البحرين وإيطاليا والمغرب وساحل العاج والعراق وبلجيكا وكينيا والهند وتوجو وجزر القمر)، واستحوذت 5 دول على 79.4% من إجمالي صادرات النحاس بقيمة 33.356 مليون دولار.





واحتلت الجزائر المرتبة الأولى لأكبر الدول المستوردة للنحاس المصري خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري بالرغم من تراجعها لنحو 15.034 مليون دولار في مقابل 32.144 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض 53%.





وانخفضت صادرات مصر من النحاس إلى لبنان بنسبة 64% خلال الفترة من "يناير-إبريل 2020" لتبلغ 2.257 مليون دولار في مقابل 6.19 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وكذلك إلى الاردن بنسبة 28% لتسجل 2.656 مليون دولار في مقابل 3.706 مليون دولار.





وارتفعت قيمة صادرات النحاس إلى سوريا لتسجل 8.064 مليون دولار في مقابل 7.007 مليون دولار بنمو 15%، وتركيا بنسبة 27% لتبلغ 5.345 مليون دولار مقابل 4.211 مليون دولار.





وأشار التقرير إلى تراجع صادرات الألمونيوم المصري خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري لتسجل 167 مليون دولار في مقابل 193 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض قدره 14%.





وصدرت مصر الألمونيوم - خلال تلك الفترة - لنحو 50 دولة منها 9 دول (البحرين والصومال ومدغشقر وإندونيسيا وباكستان والبرازيل وموريتانيا والسويد) لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي.





واستحوذت 5 دول (إيطاليا وألمانيا واليونان وليبيا والمغرب) على 73.8% من إجمالي صادرات الألمونيوم خلال أول 4 أشهر من العام الجاري بقيمة 123.265 مليون دولار.





واحتلت إيطاليا المرتبة الأولى لأكبر الدول المستوردة للألمونيوم المصري خلال الفترة من "يناير-إبريل 2020" بقيمة 90.624 مليون دولار في مقابل 90.698 مليون دولار بتراجع طفيف 0.1%.





وتراجعت صادرات مصر من الألمونيوم لألمانيا خلال ال 4 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 20% لتبلغ 9.138 مليون دولار في مقابل 11.473 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، وللمغرب لتسجل 6.501 مليون دولار في مقابل 7.232 مليون دولار بانخفاض قدره 10%.





وارتفعت قيمة صادرات الالمونيوم إلى ليبيا لتسجل 9.542 مليون دولار خلال الفترة من "يناير-إبريل 2020" في مقابل 4.663 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 105%، ولليونان بنسبة 171% لتبلغ 7.46 مليون دولار مقابل 2.753 مليون دولار.