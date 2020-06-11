محافظة الأقصر تتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة



يذكر أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 داخل المحافظة، يبلغ 6758 طالبا، موزعين على عدد 25 لجنة على مستوى مراكز المحافظة.









وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

عقدت سلطات محافظة الأقصر، اليوم الخميس، اجتماعًا ترأسه نائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري، لمتابعة الاستعدادات النهائية الخاصة بعقد امتحان الدور الأول من شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، والتي ستبدأ يوم 21 يونيو الجاري.حضر الاجتماع اللواء أشرف منير مساعد مدير أمن الأقصر، والشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، ونائب عن المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المدن والمراكز، ومسئولي الصحة والإسعاف والكهرباء والتموين والحماية المدنية.وناقش الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من إجراءات التنسيق بين كافة الجهات المختصة بما يضمن انتظام سير العملية الامتحانية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، حيث وجه نائب المحافظ بالتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم للجان بصفة دورية ومستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظًا على صحة الطلاب والمعلمين، وذلك وفقا لتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.