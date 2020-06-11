لاتسيو ينتظر عرض الـ 100 مليون يورو لبيع نجم النسور

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة العديد من الأندية الأووربية في الحصول على خدمات الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم خط وسط لاتسيو الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت صحيفة إل ميساجيرو الإيطالية عن وجود صراع بين أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل التعاقد مع النجم الصربي.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن لاتسيو ينتظر عرضًا تبلغ قيمته 100 مليون يورو من أجل الإستغناء عن خدمات سافيتش بينما لن تتمكن الأندية المهتمة بالتعاقد معه بدفع هذا المبلغ بسبب أزمة المالية الحالية التي خلفها تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن سافيتش البالغ من العمر 25 عامًا يلعب في لاتسيو منذ عام 2015 وينتهي عقده في 2024 وأنه خاض مع لاتسيو 194 مباراة وسجل 36 هدفًا وصنع 26 هدف.



