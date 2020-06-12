بـ131 مليون جنيه.. خطة التموين لتنفيذ 34 مشروعا بعد يونيو 2020

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ خطة مكثفة لتقديم أفضل خدمة وربط خدمات الوزارة بقاعدة بيانات وتطوير عدد القطاعات والمشروعات اللوجستية بالمحافظات، حيث كشف تقرير خاص عن مشروعات قطاعات وزارة التموين التي تنفذ بعد يونيو 2020، وتبلغ عددها 34 مشروعًا يتم تنفيذها بتكلفة 131 مليون جنيه.





صوامع القمح

تتضمن الخطة، إنشاء عدد من الصوامع في الشرقية والمنيا مثل صوامعة حوض البركة- الزقازيق بالشرقية، صومعة القطاوية - مركز أبوحماد بالشرقية، صومعة حوض الرزقة - منيا القمح بالشرقية، صومعة طوخ القراموس بالشرقية، وصومعة نزلة الخيال بالشرقية، صومعة ابشادات- مركز ملوي بالمنيا، صومعة أبوقرقاص المركزية بالمنيا، صومعة العدوة 1 بالمنيا، صومعة المنيا المركزية بالمنيا، صومعة قويسنا بالمنوفية.





المراكز اللوجستية

تشمل الخطة إنشاء عدد من المناطق اللوجيستية بعدد من المحافظات منها: المنطقة اللوجستية بدمنهور بمحافظة البحيرة، المنطقة التجارية بدمنهور، المنطقة التجارية بالعصلوجى بمحافظة الشرقية، المنطقة التجارية اللوجيستية بالترامسة بمحافظة قنا، وإ نشاء المنطقة التجارية اللوجيستية بالزقازيق بمحافظة الشرقية، المنطقة التجارية اللوجيستية بطوخ طنبشا بالمنوفية، المنطقة التجارية اللوجيستية بدمو بمحافظة الفيوم، المنطقة التجارية اللوجيستية بالمدامود بمحافظة الأقصر، والمنطقة التجارية اللوجيستية بطلخا بمحافظة الدقهلية.





مشروعات أخرى

تسعى وزارة التموين، لإنشاء فروع لجهاز حماية المستهلك في محافظات البحر الأحمر، والقاهرة، جنوب سيناء، مرسى مطروح، الإسماعيلية، وإنشاء معمل مركزي لمعايرة الموازين والكتل مبنى المصلحة بالعبور (مركز تسويقي تجاري) ببني سويف، واستكمال تطوير 535 مكتبا تموينيا بجميع المحافظات لتصبح مراكز خدمة للمواطنين.





يأتي ضمن خطة الوزارة، التوسع في المنافذ التسويقية ثلاث مراحل في محافظات القاهرة - الجيزة - القليوبية - المنيا، ومشروع التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة (تربية البط المسكوفي) بكل من كفر الشيخ - الفيوم، ومشروع سلاسل ريادة الأعمال (المرحلة الأولى مصانع التعبئة والتغليف) بالقليوبية.





تشمل المشروعات: إنشاء المنافذ التسويقية المتنقلة (مرحلة سادسة) بإجمالي 1000 سيارة تبريد على 4 مراحل في 25 محافظة، باستثناء البحر الأحمر والوادي الجديد، وإنشاء مصنع إيجي باك للمخبوزات بالشيخ زايد بالجيزة، ومشروع سلسلة تعبئة وتغليف السكر والمواد الغذائية الجافة (المرحلة الأولى) بمخزن مسطرد بالقليوبية.





دعم مصر

وكشف الدكتور على المصيلحي وزير التموين عن تقديم جميع الخدمات لأصحاب البطاقات التموينية بمكاتب التموين من أول يوليو القادم، مع إتاحتها على موقع "دعم مصر" لمنع تكدس المواطنين أمام المكاتب كإجراء للوقاية من فيروس كورونا حيث اقتصرت الخدمات على استخراج بطاقات بدل تالف أو بطاقات بدل فاقد خلال الشهور الماضية بسبب كورونا، ولكن سيتم اعادة جميع الخدمات





تتضمن الخطة الوقائية، تغيير صرف المقررات التموينية من محافظة لأخرى، طبقا لمحل إقامة صاحب البطاقة واستخراج بطاقات الفصل الاجتماعي واستخراج بطاقات تموين جديدة للفئات الاولى محدودى الدخل، واتاحة الخدمات إلكترونيا على موقع دعم مصر منتصف الشهر الحالي، وتكون متاحة نهائيا أول يوليو المقبل.





أضاف الوزير أن خصم المتوفي من بطاقات التموين يكون إلكترونيًا بدون الحاجة لذهاب المواطن إلى مكتب التموين بالتعاون مع وزارة الصحة مع إيقاف مؤقت لحركة إصدار البطاقات "جديدة، فصل اجتماعى، تحويل".





وتضمن القرارات: إلغاء محاضر الشرطة عند استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد، وإلغاء الحوالة البريدية عند استخراج بطاقة بدل التالف أو الفاقد، ويتم تسليم البطاقات من مكاتب التموين للمواطن صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين بشرط تقديم بطاقة الرقم القومى وتوقيع المواطن بالاستلام.



