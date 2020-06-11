البورصات الأوروبية تتراجع بالختام مع انهيار قطاع السيارات

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:17 م
بوابة الفجر
هوي قطاع السيارات بقوة ليتراجع بنحو 7 بالمائة ليقود الخسائر بالبورصات الأوروبية، بضغط من التوقعات الاقتصادية المتشائمة للفيدرالي، ومخاوف موجة ثانية لوباء كورونا.

جاءت خسائر البورصات الأوروبية مع موجة بيعية حادة في "وول ستريت" مع قفزة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات الأمريكية التي رفعت قيود الإغلاق.

وأبقى البنك المركزي الأمريكي على معدلات الفائدة دون تغيير مع الإشارة إلى أنه لا يتوقع رفعها حتى عام 2022.

 كما توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 6.5 بالمائة في عام 2020 قبل أن يتوسع بنسبة 5 بالمائة في عام 2021.

وعند الختام، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 4.1 بالمائة إلى 353.07 نقطة، كما تراجع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 3.9 بالمائة مسجلاً 6076.7 نقطة.

وشهد المؤشر الألماني "داكس" انخفاضاً بنسبة 4.5 بالمائة إلى مستوى 11970.2 نقطة، كما تراجع المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 4.7 بالمائة ليسجل 4815.6 نقطة.

وبحلول الساعة 4:07 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1380 دولار.

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