عرض إماراتي جديد لضم حسام عاشور





تلقى حسام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أحد أندية الدوري الإماراتي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكدت تقارير صحفية إماراتية أن أحد أندية الوسط في الدوري الإماراتي قدمت عرض للتعاقد مع حسام عاشور في الصيف القادم لتدعيم خط الوسط.





وكان حسام عاشور قد خرج منذ عدة أيام وأكد أنه تراجع عن قرار الاعتزال وينوي الاستمرار لمدة موسم أخر في الملاعب.





كما كشف حسام عاشور أنه يملك بعض العروض من الدوري البرتغالي والدوري السعودي وتحديدا من نادي الوحدة للتعاقد معه في الصيف القادم.





وسيحسم عاشور قراره النهائي بشأن مستقبله في الموسم القادم خلال الأيام القليلة القادمة ليختار النادي الأفضل له.



