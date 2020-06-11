حقيقة إطلاق اسم الشهيد المنسي على شارع سليم الأول بالقاهرة
الخميس 11/يونيو/2020 - 06:00 م
إسماعيل منطاوي
نفى محمد الزيات، رئيس شئون المجالس والمؤتمرات بمحافظة القاهرة، إطلاق اسم الشهيد العقيد أحمد المنسي، على اسم شارع سليم الأول بحى الزيتون.
وأضاف محمد الزيات، أن المحافظة بالفعل وافقت تغيير اسم شارع سليم الأول ولكن لم يتم التوصل للاسم الجديد حتى الآن.
وأشار إلى أنه بخصوص اللافتة التى تحمل اسم الشهيد فى شوارع الزيتون، أوضح أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم بأعمال تطوير بالمنطقة وقد تكون قد أطلقت الاسم على أحد المحاور الجديدة.
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وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة تخصيص أماكن إنتظار لاستيعاب السيارات المتواجدة بالشوارع الرئيسية والفرعية، خاصة الشوارع المحيطة بالمحاور الجديدة التى تم انشائها بالعاصمة لتيسير الحركة المرورية.
وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات واستخدامها فى الغرض المخصصة من أجله لتخفيف تكدس السيارات بالشوارع والميادين الرئيسية، مع المرور الدورى للتأكد من عدم استغلالها مرة أخرى واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة لأعمال تطوير الشوارع والمحاور الجديدة التى يتم انشائها بالمنطقة الشرقية ضمن المخطط الشامل لجعل المنطقة نموذجًا لباقى مناطق العاصمة.
وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم السماح بإقامة أى عقار فى القاهرة لا يلتزم بالإشتراطات البنائية التى توجب وجود جراج لاستيعاب سيارات قاطنيه للقضاء على ظاهرة الإنتظار الخاطىء بالشوارع.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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