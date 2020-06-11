في غياب صلاح.. ليفربول يضرب بلاكبيرن بسداسية نظيفة





حقق ليفربول فوزًا كاسحًا على حساب بلاكبيرن روفرز بستة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة الودية التي جمعت الفريق منذ قليل، في إطار استعدادات الريدز لعودة مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





وبدأ ليفربول مباراة اليوم الخميس بتشكيل مكون من:





حراسة المرمي: أليسون





خط الدفاع: ارنولد – جوميز - فان دايك – ميلنر





خط الوسط: كيتا – فابينيو – هندرسون





خط الهجوم: ماني – مينامينو – تشامبرلين





وسجل أهداف ليفربول الستة في مرمى بلاكبيرن كل من نابي كيتا وساديو ماني ومينامينو وجويل ماتيب وهوفر وكلاركسون لينتهي اللقاء بفوز الريدز بسداسية نظيفة.





ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره نادي ايفرتون يوم ٢١ يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



