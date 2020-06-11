"أون لاين".. السيسي يشارك في قمة أفريقية مصغرة

أعلن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شارك اليوم فى قمة مصغرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من القادة الأفارقة، بما فيهم أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى، وعلى رأسهم الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالى للاتحاد، بالإضافة إلى الرؤساء الحاليين للتجمعات الاقتصادية الإقليمية المختلفة فى أفريقيا، وكذا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى.





وأوضح المتحدث الرئاسي، أن القمة المصغرة ركزت على متابعة نتائج القمم السابقة بشأن تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد على الدول الإفريقية، ومناقشة سبل التعامل مع هذه الأزمة حاليا ومستقبلا.





وأكد الرئيس السيسي خلال القمة أن مواجهة جائحة كورونا، تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الإفريقية فى إطار شامل للحد من الآثار والتبعات السلبية لانتشار الفيروس فى إفريقيا، خاصةً من خلال مواصلة حث المؤسسات المالية الدولية وشركاء القارة على تقديم الدعم الاقتصادى للدول الأفريقية، لا سيما من خلال تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.





كما أشار الرئيس إلى الحاجة لمواصلة العمل الإفريقى المشترك والبناء على النجاحات التى تحققت خلال الأشهر الماضية واستثمار ما أفرزته هذه الأزمة من إيجابيات، وعلى رأسها قدرة القارة الإفريقية على التكاتف والترابط بين الشعوب ومؤسسات دولها فى إطار من العمل الجماعى لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات المماثلة.



