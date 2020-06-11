أميرة فتحي تشارك جمهورك بلوك جديد عبر "إنستجرام"

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:39 م
بوابة الفجر
مي مرسي
قامت الفنانة أميرة فتحي، بمشاركة جمهورها بصور من أحدث جلسة تصوير لها وبلوك مختلف، حيث ظهرت بشعر مموج وتيشيرت أبيض بحزام أحمر، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وكتبت "فتحي"، تعليقا على الصورة تشكر به المصور ومصممة الميك أب، وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات معبرين عن إعجابهم فقال أحدهم "جامدة قوي يا بطل"، وقال آخر "الأفضل للأبد".

واعتادت الفنانة أميرة فتحي على نشر أحدث جلسات تصوير لهاعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت آخر جلسة تصوير لها مع بعض نجوم الفن منهم أحمد رزق وشريف منير.
أميرة فتحي تشارك جمهورك بلوك جديد عبر "إنستجرام"
أميرة فتحي تشارك جمهورك بلوك جديد عبر "إنستجرام"
أميرة فتحي تشارك جمهورك بلوك جديد عبر "إنستجرام"
أميرة فتحي تشارك جمهورك بلوك جديد عبر "إنستجرام"

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