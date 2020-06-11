بالرغم من التحذير من الموجة الثانية لكورونا.. وزارة الخزانة الأمريكية: لا نستطيع غلق الاقتصاد مجددًا

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:42 م
ستيفن منوتشين
ستيفن منوتشين
بالرغم من التحذير من موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد إلا أن وزارة الخزانة الأمريكية أكدت على عدم غلق اقتصادها مرة أخري .

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الخميس إن الولايات المتحدة لا تستطيع غلق اقتصادها مجددا بسبب فيروس كورونا، مضيفا أن تريليون دولار أخرى من أموال الإنقاذ ستتدفق على الاقتصاد على مدار الشهرالقادم.

وقال منوتشين، متحدثا على تلفزيون سي.إن.بي.ٍسي، إنه مستعد للعودة إلى الكونجرس لطلب مزيد من الأموال لحماية الوظائف والعمال، لكن تقديم المساعدة للولايات سيكون موضع تفاوض مع المشرعين.

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