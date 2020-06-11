الأرصاد تحذر من طقس الغد: موجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 36
الخميس 11/يونيو/2020 - 05:40 م
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة طقس غدا الجمعة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي نظرا لارتفاع نسبة الرطوبة.
وأكدت الهيئة في بيان الصحفي، أن البلاد سوف تشهد طقس حار نهارا على الوجه البحري والقاهرة، بينما يكون معتدلا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية.
وأوضحت الهيئة، أن شمال وجنوب الصعيد سوف يشهد طقس شديد الحرارة وليلا، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد وحذرت المواطنين من الخروج وقت الظهيرة، وذلك حرصا على سلامتهم.
وكشفت الهيئة عن الظواهر الجوية غدا الجمعة، والتي تتمثل في شبورة خفيفة صباحا، وفرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة غرب البلاد مصحوبة بنشاط الرياح على جنوب سيناء مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.
وأشارت الهيئة الي أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة غدا الجمعة القاهرة الكبرى العظمي 37 والصغرى 23، والوجه البحري العظمي 36 والصغرى 24، والسواحل الشمالية الغربية العظمي 30 والصغرى 21، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمي 30 والصغرى 21، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمي 38 والصغرى 25، وشمال الصعيد العظمي 42 والصغرى 29، وجنوب الصعيد العظمي 42 والصغرى29.
وتتوقع الهيئة، أن البلاد تشهد اليوم الخميس طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بينما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل، وشمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.
أما ليلا يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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