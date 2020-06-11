بومبيو: واشنطن ليست جزءًا من المحكمة الجنائية الدولية

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:12 م
وزير الخارجية الأمريكي - بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي - بومبيو
وكالات

هاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً على أنها لا تستطيع محاسبة أي من جنود بلاده على خلفية ارتكابهم جرائم حرب في أفغانستان، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة ليست جزءًا من المحكمة الجنائية الدولية.

وفي نفس الاتجاه، اتهم وزير العدل الأمريكي ويليام بار، روسيا بالتلاعب بالمحكمة الجنائية الدولية.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يجيز فرض عقوبات على المتورطين في تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية حول ما إذا كانت قوات بلاده قد ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب: إن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية "تم دفعه من قبل منظمة ذات نزاهة مشكوك فيها" متهماً روسيا بأن يكون لها دور، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

ويمنح أمر "ترامب" إذناً لوزير الخارجية الأمريكي بومبيو بالتشاور مع وزير الخزانة ستيفن منوشين بحظر أصول موظفي المحكمة الجنائية الدولية في الولايات المتحدة الضالعين في التحقيق.

ويمكن لـ"بومبيو" تعليق إصدار تأشيرات الدخول إلى بلاده لموظفي المحكمة الجنائية الدولية ومن يعملون لصالحها وعائلاتهم.

كما هاجم "ترامب" مراراً المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، التي أنشئت لمحاكمة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وتتمتع الجنائية الدولية بسلطة قضائية فقط إذا كانت الدولة العضو غير قادرة أو غير راغبة في مقاضاة الجرائم نفسها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

واشنطن بومبيو الولايات المتحدة المحكمة الجنائية الدولية الجنائية الدولية أمريكا

أخبار تهمك

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرد رسميا على أنباء التعاقد مع ثلاثي الذهب

منذ 38 دقيقة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الزمالك يصدر بيانًا رسميًا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ يوم

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام ومودة الأدهم

منذ أقل من ساعتين

بعد ٣ أيام فقط.. قناة الأهلي توقف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 17 ساعة

بكفالة.. إخلاء سبيل الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مهددون بعقوبات أمريكية

عاجل.. القبض على مسؤول كبير بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم

خبراء يدينون "تهديدات" واشنطن منع تأشيرات لمحققي الجنائية الدولية

واشنطن تلغي تأشيرة دخول مدعية المحكمة الدولية

واشنطن تلغي تأشيرة دخول المدعية العامة للمحكمة الدولية

ترامب: قرار الجنائية الدولية بشأن أفغانستان "نصر"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:54 ص

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

03:07 م

عاجل - الزمالك يصدر بيانًا رسميًا

03:59 م

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

11:29 ص

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

08:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم