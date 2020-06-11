أسعار الذهب المحلي تستأنف القفز بنهاية التعاملات.. وتراجع سعر الدولار يحجم الزيادة الجديدة

استأنفت أسعار الذهب المحلي رحلة الصعود بنهاية التعاملات للمحلات المصرية مع استمرار حالة التذبذب في سعر المعدن الأصفر بالبورصة الدولية للذهب، حيث زاد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 6 جنيهات في سوق الصاغة ليسجل سعر 780 جنيهًا، بدعم من الارتفاع العالمي للسعر والذى بلغ حاليا 32 دولار ليسجل أعلى زيادة فى أسبوع ليسجل 1740.97 دولار للأوقية وحجم ارتفاع الذهب المحلى تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم.

سعر الذهب بنهاية التعاملات

أسعار الذهب العالمي:

استعادت أسعار الذهب المكاسب خلال التعاملات اليوم الخميس، بضغط من التوقعات السلبية للاقتصاد الأمريكي الصادرة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.









وكان سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس قفز بنحو 1.3 بالمائة في تعاملات الأربعاء، وهي أكبر زيادة يومية من حيث النسبة المئوية فيما يزيد عن شهر، بعدما قال الفيدرالي إنه قد يكون هناك طريقاً طويلاً للتعافي من الركود الذي خلفه وباء كورونا.





وكرر المركزي الأمريكي تعهده بمواصلة الدعم الاستثنائي للاقتصاد مع الإشارة إلى الحاجة للإبقاء على معدلات الفائدة عند مستواها الحالي والذي يتراوح بين صفر إلى 0.25 بالمائة حتى عام 2022.





واستفاد المعدن النفيس من ابتعاد المستثمرين عن حيازة الأصول الخطرة كالأسهم، وسط تجدد المخاوف حيال مسار التعافي الاقتصادي على الصعيد العالمي.





ويعتقد صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة أن تأثير وباء "كوفيد-19" قد يدفع الاقتصاد الأمريكي لانكماش بنحو 6.5 بالمائة هذا العام قبل أن يتعافى في العامين القادمين.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة، فيما أظهرت بيانات أخرى ارتفاع أسعار المنتجين بأكثر من توقعات المحللين خلال مايو .





وبحلول الساعة 2:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس إلى مستوى 1752.40 دولار للأوقية، بمكاسب تزيد عن 1.8 بالمائة أو ما يعادل 31.70 دولار.





وفي غضون ذلك، صعد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.2 بالمائة أو ما يوازي 3.63 دولار إلى 1742.33 دولار للأوقية، بعد شهد تقلبات بين الصعود والهبوط في وقت سابق من التعاملات.





وفي تلك الأثناء، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.07 بالمائة إلى 96.026.