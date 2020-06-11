أسعار الذهب المحلي تستأنف القفز بنهاية التعاملات.. وتراجع سعر الدولار يحجم الزيادة الجديدة
الخميس 11/يونيو/2020 - 05:26 م
الفجر الاقتصادي
استأنفت أسعار الذهب المحلي رحلة الصعود بنهاية التعاملات للمحلات المصرية مع استمرار حالة التذبذب في سعر المعدن الأصفر بالبورصة الدولية للذهب، حيث زاد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 6 جنيهات في سوق الصاغة ليسجل سعر 780 جنيهًا، بدعم من الارتفاع العالمي للسعر والذى بلغ حاليا 32 دولار ليسجل أعلى زيادة فى أسبوع ليسجل 1740.97 دولار للأوقية وحجم ارتفاع الذهب المحلى تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم.
سعر الذهب بنهاية التعاملات
جرام الذهب عيار 24 سعر 891.5 جنيهًا
جرام الذهب عيار21 سعر 780 جنيهًا
جرام الذهب عيار 18 سعر 668.5 جنيهًا
الجنيه الذهب بلغ 6240 جنيهًا
أسعار الذهب في منتصف التعاملات
عيار ١٨ : 663.40
عيار ٢١ : 774
عيار ٢٤ : 884.55
الجنيه الذهب : 6192
السعر العالمي : 1724
أسعار الذهب في بداية التعاملات
سعر الذهب عيار 18 : 667
سعر الذهب عيار 21 : 778
سعر الذهب عيار 24 : 889
سعر الجنيه الذهب : 6224
السعر العالمي للاوقية : 1733
أسعار الذهب العالمي:
استعادت أسعار الذهب المكاسب خلال التعاملات اليوم الخميس، بضغط من التوقعات السلبية للاقتصاد الأمريكي الصادرة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وكان سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس قفز بنحو 1.3 بالمائة في تعاملات الأربعاء، وهي أكبر زيادة يومية من حيث النسبة المئوية فيما يزيد عن شهر، بعدما قال الفيدرالي إنه قد يكون هناك طريقاً طويلاً للتعافي من الركود الذي خلفه وباء كورونا.
وكرر المركزي الأمريكي تعهده بمواصلة الدعم الاستثنائي للاقتصاد مع الإشارة إلى الحاجة للإبقاء على معدلات الفائدة عند مستواها الحالي والذي يتراوح بين صفر إلى 0.25 بالمائة حتى عام 2022.
واستفاد المعدن النفيس من ابتعاد المستثمرين عن حيازة الأصول الخطرة كالأسهم، وسط تجدد المخاوف حيال مسار التعافي الاقتصادي على الصعيد العالمي.
ويعتقد صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة أن تأثير وباء "كوفيد-19" قد يدفع الاقتصاد الأمريكي لانكماش بنحو 6.5 بالمائة هذا العام قبل أن يتعافى في العامين القادمين.
وكشفت بيانات اقتصادية اليوم تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة، فيما أظهرت بيانات أخرى ارتفاع أسعار المنتجين بأكثر من توقعات المحللين خلال مايو .
وبحلول الساعة 2:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس إلى مستوى 1752.40 دولار للأوقية، بمكاسب تزيد عن 1.8 بالمائة أو ما يعادل 31.70 دولار.
وفي غضون ذلك، صعد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.2 بالمائة أو ما يوازي 3.63 دولار إلى 1742.33 دولار للأوقية، بعد شهد تقلبات بين الصعود والهبوط في وقت سابق من التعاملات.
وفي تلك الأثناء، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.07 بالمائة إلى 96.026.
وبحلول الساعة 1424 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 1740.97 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الثاني من يونيو حزيران عند 1742.71 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.8 بالمئة إلى 1751.20 دولار.
وقال بارت ميليك، مدير استراتيجيات السلع الأولية في تي.دي للأوراق المالية، ”حتى إذا بدأت الأوضاع تتحسن، لا نتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة على الإطلاق، لذا سنكون في بيئة أسعار فائدة بالغة التدني للمستقبل المنظور، وهذا إيجابي للذهب.“
وارتفع الدولار مقابل سلة عملات رئيسية، مع توقع مجلس الاحتياطي أن ينكمش الاقتصاد 6.5 بالمئة في 2020 وأن يبلغ معدل البطالة 9.3 بالمئة في نهاية السنة.
كان السعر الفوري للذهب ارتفع 1.3 بالمئة يوم الأربعاء، في أكبر مكاسبه اليومية بالنسبة المئوية خلال أكثر من شهر، مع قول مجلس الاحتياطي إن أمام التعافي من الركود الناتج عن فيروس كورونا ”طريقا طويلة“ وإن من الضروري إبقاء سعر الفائدة الرئيسي قريبا من الصفر لنهاية 2022 على الأقل.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة واحدا بالمئة في المعاملات الفورية إلى 18.06 دولار للأوقية، بعد صعودها 3.8 بالمئة يوم الأربعاء.
وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة ليسجل 1945.30 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 833.22 دولار.
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