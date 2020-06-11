بعد خطبتها.. ننشر أول صورة لـ نيللي كريم عبر السوشيال ميديا

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أعلنت الفنانة نيللي كريم، خطبتها من رجل الأعمال عمر إسلام، وقاما بالإحتفال على إحدى شواطئ الجونة بحضور أفراد العائلتين فقط، تطبيقا للإجرائات الإحترازية الموضوعة ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.



وبالتزامن مع ذلك قارن "الفجر الفني" ، بين أول صورة للفنانة نيللي كريم عبر موقع الصور والفديوهات "إنستجرام"، والتي كانت باللون الأبيض والإسود بالملامح البريئة الشبابية.



وظهرت نيللي كريم، في أحدث صور لها عبر "إنستجرام" بنفس الملامح ولم يوجد غير تغيير طفيف والذي لوحظ فقط في اللوك المختلف، والذي لا يعلمه البعض أن نيللي كريم تبلغ من العمر 46 عام ولكن لا يظهر ذلك على ملامح وجهها حيث تظهر بملامح هادئة وبشرة صافية على عكس من هم في في نفس العمر.



يذكرأن الفنانة نيللي كريم شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "100 وش"، مع الفنان آسر ياسين وحقق نجاحا كبيرا.