الإمارات تدعم الجهود العالمية لاحتواء فيروس كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
وكالات

أشاد موقع "ريليف - ويب" في تقرير، بمساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة بأدوات اختبار لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بقيمة 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية.

وأكد الموقع على أن الإمارات تدعم الجهود العالمية لاحتواء تفشي جائحة كورونا، في ضوء ندرة وجود لوازم الاختبار في العديد من البلدان، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وكانت الإمارات، قد أعلنت في وقت سابق، مساهمتها للمنظمة بما يكفي لفحص نحو 500 ألف شخص، علماً بأن التبرع قد جاء بالتعاون مع "مجموعة 42"، إحدى الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في الإمارات، والعملاق الصيني في تسلسل الجينوم BGI (بي جي آي).

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب "إكسبو دبي" ريم الهاشمي: إن "جائحة كورونا تتطلب استجابة عالمية حقيقية منسقة بنظام قوي متعدد الأطراف، وتأتي مساهمة دولة الإمارات كجزء من شراكة طويلة الأمد بين بلدنا ومنظمة الصحة العالمية، كما أننا فخورون بقدرتنا على دعم جهود الإغاثة العالمية الجارية من خلال تعزيز قدرة منظمة الصحة العالمية على الحد من انتشار المرض".

وأضافت الهاشمي: "نحن نتفق مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسيوس على الدور الأساسي الذي تلعبه الاختبارات في احتواء الفيروس، كما تعزز الاختبارات الظروف اللازمة للتعافي الاقتصادي عالمياً من خلال المساعدة على تحديد المرضى وضمان تلقيهم الرعاية والسيطرة على مخاطر انتقال العدوى".

وتابعت: ستواصل دولة الإمارات دعمها للاستجابة العالمية لـ"كوفيد - 19" لأن التضامن والعمل المنسق متعدد الأطراف هما السبيلان الوحيدان لمواجهة تهديد لا حدود له".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسيوس، قد أكد في وقت سابق، على أن هذه المساهمة ستعزز وتقوي قدرة الاختبارات وتوافرها في العديد من البلدان.

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