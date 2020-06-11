خالد الجندي: يجب أن نترك ما لا يناسبنا من مناهج الأزهر

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن دور الأزهر الشريف الحفاظ على استقلالية المنهج العقلي في مصر والعالم أجمع.





وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن ما لا يناسبنا اليوم من مناهج الأزهر التي يهاجمها البعض ويطالب بحذفها كان مناسبًا لمن سبقونا، ويجب أن تأخذ منها ما يناسبك وتترك ما لا يناسبك، مشددًا على أن الأزهر يراعي الوسطية المعتدلة ويحاول المواكبة بين العلم وما توصل إليه والواقع الحالي، وما يخالف ذلك من أفكار في تراثنا طرحنه من قبل، وقدرنا جهد السابقين فيما توصلوا إليه.





وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن جميع السابقين لنا قالوا إن آراءهم صواب تحتمل الخطأ، وأراء غيرهم خطأ يحتمل الصواب.





وأكد "الجندي"، أن الخوارج والشيعة وغيرها من الفرق انتقلت إلينا في الكتب لكونهم كانوا أمناء في نقل أفكارهم، معقبًا: "البعض الآن عايز يعمل محاكم تفتيش"، معتبرًا أن الهجوم على بعض الشخصيات الدينية والتاريخية تصفية حسابات من الشيعة، منوهًا بأن هناك بعض الأشخاص لو تم الهجوم عليهم نعلم أنه يقف خلف الهجوم عليهم الشيعة.





وأكد الدكتور نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية الأسبق عضو مجمع البحوث الإسلامية أن الأزهر الشريف هو المسئول عن نشر وسطية الإسلام وأن دوره كبير جدا وله في هذا الإطار الكثير من العلماء يدرسون في دورات علمية وثقافية وبعثات رسمية وهناك من يدرس بالأزهر ويتخرج فيه ويرجع إلى بلده ويصبح سفيرا لمصر في بلاده وسفيرا للإسلام والمسلمين من خلال وسطية الأزهر والتي هي تتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى وسلم بعيدا كل البعد عن التعصب لأى مذهب من المذاهب.



