تراجع أسعار النفط يهبط بالبورصات الخليجية في نهاية التعاملات

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:05 م
السوق السعودي
السوق السعودي
ضغط تراجع أسعار النفط على مؤشرات البورصات الخليجية للتراجع معظمها بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بعد أن محت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب حققتها يوم الأربعاء وهبطت 2.53 دولار بما يعادل 6.1 بالمئة مسجلة 39.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 1246 بتوقيت جرينتش، تحت ضغط من تزايد غير مسبوق لمخزونات الخام الأمريكية وتوقعات المركزي الأمريكي بأن ينكمش أكبر اقتصاد في العالم 6.5 بالمئة هذا العام.

وهبط المؤشر الرئيسي في السعودية 0.3 بالمئة وهبط سهم البنك الأهلي التجاري 1.5 بالمئة وكذلك تراجعت أسهم مجموعة سامبا المالية بنسبة 2.2 بالمئة.

لكن عملاق النفط أرامكو، التي رفعت أسعار البنزين لشهر يونيو حزيران، شهد ارتفاعا طفيفا لسهمه وبنسبة 0.2 بالمئة.

وفي دبي، هبط مؤشر البورصة واحدا بالمئة بفعل تراجع نسبته 1.6 بالمئة في سهم بنك الإمارات دبي الوطني و4.6 بالمئة في دبي للاستثمار مع بدء تداول أسهمها دون الحق في توزيعات الأرباح.

وتراجع مؤشر بورصة أبوظبي 0.8 بالمئة مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول 2.4 بالمئة.

وقال مصرف الإمارات المركزي يوم الأربعاء إن اقتصاد البلاد سينكمش على الأرجح 3.6 بالمئة هذا العام بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي قطر، زاد المؤشر 0.5 بالمئة مدفوعا بارتفاع 3.5 بالمئة في سهم مصرف قطر الإسلامي في حين صعد سهم بنك قطر الوطني 0.6 بالمئة.

ومن المقرر أن تبدأ قطر في تخفيف القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد بموجب خطة من أربع مراحل اعتبارا من 15 يونيو .

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