منتخب العراق يستعد لخوض التصفيات الآسيوية

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
يستعد المنتخب العراقي لكرة القدم للعودة للتدريبات الجماعية في الايام المقبلة تحضيرا لخوض التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 بقطر وكأس آسيا في الصين عام 2023.

ويخوض منتخب العراق تجمعا تدريبيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 11 يوليو استعدادا للتصفيات المشتركة التي ستستأنف خلال شهر أكتوبر المقبل بعد فترة من توقف النشاط الكروي بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وخاطب اتحاد الكرة العراقي عدة اتحادات وطنية لتأمين مباريات ودية لأسود الرافدين استعدادا للمواجهة الآسيوية أمام هونج كونج في 13 اكتوبر المقبل.

وأعلن السلوفيني "ستريشكو كاتانيتش" مدرب المنتخب العراقي القائمة الأولية للفريق والتي ضمت 35 لاعبا.

وضمت القائمة الأولية للفريق: جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب وعلي كاظم ومحمد صالح لحراسة المرمى، وأحمد إبراهيم وعلي فائز وسعد ناطق وريبين سولاقا وميثم جبار ومصطفى محمد جبر وعلي عدنان وضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي وفرانس ضياء بطرس وحسن رائد ومصطفى معن لخط الدفاع. كما شهدت القائمة وجود كل من همام طارق وأمجد عطوان وبشار رسن وحسين علي وصفاء هادي وابراهيم بايش ومازن فياض ومحمد قاسم ماجد ومحمد رضا وشريف عبد الكاظم ومحمد مزهر لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة ومهند علي وأيمن حسين وعلاء عباس ومحمد داود ومحمد قاسم نصيف لخط الهجوم.

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