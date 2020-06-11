الأندية الإنجليزية توافق على بروتوكول استئناف البريميرليج

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت أندية الدوري الإنجليزي موافقتها بشكل رسمي على البروتوكولات الصحية التي وضعتها الحكومة الإنجليزية تمهيدا لاستئناف منافسات البريميرليج في 17 يونيو الجاري، وذلك بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجرى التصويت على هذه البروتوكولات خلال الاجتماع الذي جرى اليوم الخميس، والتي تتضمن وضع قيودا صارمة على الأشخاص المسموح لهم بالدخول إلى الملاعب في أيام المباريات، حيث سيتم تقسيمها على  مناطق.

كما أن البروتوكولات تنص على ضرورة تنظيف الرايات الركنية بشكل دقيق وكذلك قوائم المرمى والكرات، قبل وبعد المباراة.

كما سيتم تطهير مقاعد البدلاء بعد استخدامها وربما أثناء إقامة المباريات وبين شوطي المباراة، كما أن هناك مزيدا من أعمال النظافة ستتم داخل الملعب خلال فترة التوقف لشرب المياه، إذا تم السماح بهذه التوقفات من جانب الجهات المعنية.

البروتوكول الطبي يوضح أيضا بحسب هيئة االإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) كيفية سفر اللاعبين والأجهزة الفنية قبل وبعد المباريات مع مراعاة لوائح التباعد الاجتماعي.

وعلى الأرجح سيتم الوقوف دقيقة صمت في أول مباراة بعد الاستئناف لإحياء ذكرى ضحايا كورونا.

ومن المقرر أن يكون هناك سردا للمعلومات حول جائحة كورونا والجهود الكبيرة التي تبذلها الأطقم الطبية في البلاد، خلال أول مباراتين بعد الاستئناف يوم الأربعاء المقبل، وخلال الجولة الأولى بأكملها بعد عودة المسابقة.

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كورة رياضة جائحه كورونا تباعد اجتماعي الدوري الإنجليزي

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