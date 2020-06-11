الرياض تسجل 1431 حالة إصابة بكورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:52 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن مدينة الرياض تسجل ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إذ بلغ عدد الإصابات فيها 1431.

وأوضح تقرير وزارة الصحة اليوم الخميس، أن هناك جلت ثلاث مدن سجلت 507 حالات إصابة جديدة، فيما سجلت جدة 294 إصابة، ومكة 294، والدمام 214.

يذكر أن وزارة الصحة سجلت 3733 إصابة جديدة بفيروس ‫كورونا، و2065 حالة تعافٍ، و38 حالة وفاة.

وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، 3733 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 116021، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 80,019، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 857 حالة، وتم تسجيل 38 حالة وفاة، و2065 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأصدرت وزارة الصحة، في وقت سابق، دليلًا إرشاديًّا حول كيفية حماية الإنسان نفسه من فيروس كورونا الجديد «كوفيد19»، وذلك عند الخروج من المنزل والذهاب إلى العمل والمسجد أو زيارة كبار السن أو الذهاب إلى التسوّق وغيرها.


وتناول الدليل الذي نشرته "الصحة"، عبر منصتها التوعوية "عِشْ بصحة" وحسابها في تويتر [email protected] توصيات عامة تضمنت تجنب الآخرين والاتصال في الرقم 937 عند مخالطة حالة أو ظهور أعراض ومنها الكحة والحرارة وضيق في التنفس، إضافة إلى أهمية لبس الكمامة القماشية والحرص على نظافة اليدين وغسلهما بالماء والصابون لمدة 40 ثانية أو استخدام معقم اليدين.

وتضمنت التوصيات أيضًا عدم المصافحة والعناق، وتجنّب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين، إلى جانب الالتزام بآداب السعال والعطاس وذلك بتغطية الفم والأنف بالمنديل والتخلص منه مباشرة أو بباطن المرفق ثم غسل اليدين، وكذلك ترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين لا تقل عن مترين، والابتعاد عن التجمّعات، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الغير.


واستعرض الدليل الخطوات المطلوب الالتزام فيها عند الخروج من المنزل، وكذلك عند الذهاب إلى المسجد، كما تضمن الدليل إرشادات عدة عند الذهاب إلى العمل، فيما قدّم الدليل نصائح عند الذهاب إلى التسوق، وكذلك نصائح متعلقة بالسفر.


وتضمن الدليل الإجراءات المطلوب اتخاذها عند استخدام سيارات الأجرة والحافلات، في حين أكد الدليل على الالتزام في المنزل بعدد من الإجراءات الاحترازية، كما شرح الدليل طريقة تسلم الطلبات عند التوصيل.
وأوضح الدليل الخطوات الواجب إتباعها من قبل الفئات الأكثر خطورة بعد التعرّض للإصابة، كما اشتمل الدليل على خطوات العناية بالأطفال في هذه الجائحة.



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