الأهلي يرد رسميا على أنباء التعاقد مع ثلاثي الذهب

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:00 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي حقيقة وجود مفاوضات مع 3 لاعبين من إفريقيا للتعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وقال توفيق في تصريحات له اليوم الخميس: "مع احترامي للأسماء التي يتم تداولها في الإعلام، لكن الأهلي لم يدخل في مفاوضات لضم أحدهم في الصيف".

 

وتابع: "هناك من يحاول وضع اسم الأهلي للترويج لصفقات لم نفاوضها من الأساس رغم أنهم لاعبين كبار ويلعبون في أندية كبيرة".

 

وواصل: "الأخبار المتداولة بشأن التعاقد مع وجدي كشريدة أو كريم لعريبي أو حسين البركاوي مجرد اجتهادات من البعض".

 

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من جانبه، اقترب النادي الأهلي من الحصول على خدمات واحد من نجوم إنبي ومنتخب مصر الأولمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

ويرغب الأهلي منذ فترة في التعاقد مع أسامة جلال مدافع نادي إنبي في الصيف القادم لتدعيم خط الدفاع في الفريق الأحمر بالموسم المقبل.

 

وكان مسؤولو القلعة الحمراء قد دخلوا في مفاوضات مع أسامة جلال منذ فترة ولكنها توقفت بسبب رفض نادي إنبي بيع اللاعب في البداية.

 

ولكن تراجع مسؤولو الفريق البترولي عن قراره وينوي الموافقة على بيع أسامة جلال في الصيف القادم ولكن بشرط وصول عرض مناسب لضمه.

 

ودخل مسئولو الأهلي في مفاوضات جديدة مع نجم الفراعنة لضمه وحتى الآن المفاوضات تسير بشكل جيد بين الطرفين.

 

وشارك أسامة جلال في ١٢ مباراة حتى الآن مع نادي إنبي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدف وحيد ولم يسجل أي أهداف.

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