سعد لمجرد يتألق بقبعة بنية عبر "إنستجرام"

Advertisements

شارك الفنان سعد لمجرد، صورة من أحدث جلسة تصوير له، داخل سيارته وظهر وهو يرتدي قبعة ياللون البني، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "لمجرد" تعليقا على الصورة قائلا: "كن نفسك"، وتفاعل الجمهور على الصور من خلال خاصية التعليقات فقال أحدهم "إيه الجمال ده"،"خليلك يخليلي يا غزالي وينو ما شاء الله وتباركة الله..الله يحفظك من كل شر وكل سوء".



يذكر أن آخر أعمال الفنان سعد لمجرد، أغنية "نجيبك"، وتعد الأغنية من ألحان محمود برحيل وتوزيع دي جي فات وكلمات محمد نوبال.



والجدير بالذكر أن "لمجرد" شارك مع محمد رمضان في أغنية "أنساي" والتي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها، وتصدرا الإثنان مؤشر موقع البحث الشهير "جوجل".