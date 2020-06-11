الكاتب عمرو عصمت: أحمد مالك ومنة عرفة أبرز المرشحين لـ"نص أزمة" (صور)

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:48 م
عمرو عصمت ومنة عرفة ومالك
عمرو عصمت ومنة عرفة ومالك

أعلن الكاتب والسيناريست عمرو عصمت، الانتهاء من التفاصيل الأخيرة للبدء في تصوير فيلمه الجديد "نص أزمة" والذي يعد أول فيلم سينمائي يتحدث عن جائحة كوفيد 19 – كورونا.

 

وقال عمرو عصمت إن الفيلم مرشح لبطولته كل من الفنان أحمد مالك والفنانة منة عرفة واليوتيوبر على غزلان بالإضافة إلى عدد من النجوم الكبار مثل لطفي لبيب ومحمود الحديني، ومن تأليف وليد سيف، وإخراج محمد يوسف.

 

وأوضح "عصمت" أن فكرة الفيلم جاءت عقب انتشار فيروس كورونا فى العالم أجمعه، وأن خوف الجميع من الميكروب جعل صناع العمل يتفقون على الشروع في فيلم تدور أحداثه مع انتشار الفيروس عن أول أسرة مصرية تصاب بجائحة كورونا وتقرر أن تحذر الجميع من الفيروس اللعين ولكن تقابل مواقف وأحداث تغير مجرى الفيلم رأسًا على عقب.

 

الفيلم من المقرر عرضه على إحدى المنصات الالكترونية الشهيرة نهاية شهر أغسطس المقبل عقب الانتهاء من تصوير الفيلم ودخوله مرحلة المونتاج، موضحًا بأن التصوير سيستغرق أسبوعين على أقصى تقدير.

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