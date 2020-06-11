خرائط جوجل تستعين بأميتاب باتشان

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ذكرت المواقع الهندية أن خرائط جوجل تجري حاليا محادثات مع أسطورة بوليوود الحية اميتاب باتشان، لإعطاء صوته لجميع تعليمات التنقل في الهند، ولكن حتى الآن لم يتم التأكيد على توقيع العقود.





ومعروف حتى الآن جوجل، في الهند تستخدم صوت كارين جاكوبسن، وهي فنانة مقرها نيويورك. كارين هي أيضًا صوت مساعد صوت Siri من Apple.





يذكر ايضا أن الأسطورة، قام بنشر قصيدة جديدة على حسابه على انستجرام تقول كلماتها: " احرقني النار في قلبي واحترق في داخلي السعادة والرضا في أوضاع الفرح والحزن على حد سواء..العالم يبني ذلك القارب لي لعبور البحار..لكنني أتدفق بمفردي بين الأمواج التي تخلقها الحياة في البهجة المرحة.