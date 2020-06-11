الأقباط يهزمون الكورونا بالترانيم والتراتيل المقدسة (فيديو)

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:42 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
يلجأ الأقباط في الأزمات والشدائد الي التضرع الي الله، بترانيم والتسابيح علي مثال داود النبي، الذي أطلق أسمه علي سفر كامل في العهد القديم من الكتاب المقدس ويعرف ب "مزامير دواد"، حيث يرتل التسابيح الخاصة وقت الضيق وأيضا يرنم مزامير الحمد والشكر وقت الانتصارات على الحروب. 

وتداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحدي عضوات طاقم التمريض بمستشفى العزل في محافظة أسيوط، وهي تنشد ترنيمة” أنا عايزك أنت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات”.. وترنيمة” احفظني فى رضاك باقي أيام عمري.. اجذبني ربي وراك اجذبني وأنا أجري”.

وتدعي الممرضة جاكلين سمير، وتبلغ من العمر 24 عاما تقيم بمركز صدفا بمحافظة أسيوط، وخريجة معهد فني تمريض، فكانت تذهب إلى مستشفى العزل، وتتولي قسم العناية المركزة رغم عدم خبرتها بالقسم جيدا، لكن نظرا لوجود حالات تحتاج العناية بها، فلم تجد سوى الترانيم حتى تطمئن المصابين، فتجاوب معها المرضي.


وفي فترة أسبوع الالام اعتاد الاقباط على ترنم بلحن " لك القوة والمجد والبركة والعزة "، والذي يسبق عيد القيامة المجيد، وقد انتشر مقطع فيديو لطبيب يرنم هذا اللحن، يدعى "مينا نبيل"، أحد أطباء الحجر الطبي بمطار أسوان.

ويعمل الطبيب مينا بالحجر الطبي بمطار أسوان، حيث يقوم بالكشف عن أعراض كورونا للمسافرين من محافظات مصر إلى أسوان، وفي حالة وجود مسافر مشتبهه به يتم نقله لمستشفيات العزل الطبي لمرضى فيروس كورونا الوبائي.

وقد لجأ مينا الي تراتيل أسبوع الآلام بأوقات الراحة وسط عمله بمطار أسوان، حيث كان يفتقد أجواء المصحوبة بهذا الأسبوع، وذلك بعدما أصدر قداسة البابا توضراوس الثاني أغلاق جميع الكنائس وتعليق كافة الصلوات والقداسات، وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انقال عدوي فيروس كورونا المستجد.


وأصدرت الكنيسة القبطية في الموافق 13 أبريل ماضي أول ترنيمة لوباء كورونا بعنوان "من أجل صراخ عبيدك" للمرنم عادل خليل والمرنمة يوستينا عبده، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا في انحاء البلاد، لكي تبعث الاطمئنان في نفوس المصريين.

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