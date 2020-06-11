تأجيل موعد إطلاق سيارة لكزس الجديدة "IS"

أعلنت شركة لكزس عن تأجيل غطلاق سيارتها الجديدة IS لأاجل غير مسم، حيث كان من المقرر أن تطلق الشركة سيارتهاا لمنتظرة الشهر الجاري.









وأصدرت لكزس بيان توضيحي عن سبب قرارها هذا، وهو احترام العلامة التجارية لما أسمته الوضع العالمي الأخير. وقالت الشركة: "بالنظر إلى الوضع العالمي الأخير، أجلت لكزس بكل احترام إطلاق IS الجديدة التي كان من المقرر إطلاقها الساعة 8:00 صباح يوم 10 يونيو بتوقيت اليابان. وسنعلن عن التوقيت المعدل قريبًا".



