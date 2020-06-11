رئيس حماية المستهلك الجديد لـ "الفجر": للجهاز دور كبير في ضبط الأسواق

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:20 م
أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك
أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك
أحمد الشيخ


أكد أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن جهاز حماية المستهلك يقوم برسالته فى العمل على رفع وعى وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته و اقتصادياته بفريق عمل من الشباب يستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية مقدراً للدور الذى يقوم به ولدور المجتمع المدني فى تحقيق ضبط الاسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد.

 

 

وقال سمير في تصريح خاص لـ "الفجر"، عقب توليه منصب القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك اليوم الخميس، أنه سيحتاج قليل من الوقت لإعادة ترتيب البيت من الداخل حتى يتسنى للجهاز تأدية رسالته على اكمل وجه.

 

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين أحمد سمير، المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الجهاز بالإضافة إلى عمله خلفا للواء راضى عبد المعطى، رئيس الجهاز السابق لحين انتهاء تشكيل مجلس إدارة جديد للجهاز وفقا لأحكام قانون جهاز حماية المستهلك.

 

كيف تتقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك:

في حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية:

 

·        الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى ( الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية ).

·        إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233030170

·        التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

·        إرسال شكواك إلكترونياً .

·        التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

·        عن طريق واتس آب على رقم 01281661880

·        تطبيق المحمول على جوجل ستور وابل ستور

 

كما وجه الجهاز رساله للمواطنين بتجنب الشراء العشوائي للسلع لافتا أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس آب ( خدمه المواطن رقيب) 01281661880 و من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شكاوى جهاز حماية المستهلك رئيس جهاز حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك أحمد سمير

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ 43 دقيقة

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ يوم

بعد ٣ أيام فقط.. قناة الأهلي توقف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يصدر بيانًا رسميًا

منذ ساعة و 14 دقيقة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ حوالي 6 ساعات

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

بكفالة.. إخلاء سبيل الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام ومودة الأدهم

منذ ساعة و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

تحرير 14 محضرًا لمحلات أعلنت عن "أوكازيونات وهمية" في بني سويف

"حماية المستهلك" يستعد لإطلاق اليوم المفتوح لحل شكاوى المواطنين الرابع بالصعيد

حتى لا تتعرض للنصب .. كيف تتقدم بشكوي لجهاز حماية المستهلك

مع قرب إنتهاء مبادرة "حقك".. تعرف على كيفية تقديم شكوي لجهاز حماية المستهلك

مع قرب انتهاء الأكازيون الصيفي.. "حماية المستهلك" يناشد المواطنين بالإبلاغ عن التخفيضات الوهمية

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:54 ص

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

03:07 م

عاجل - الزمالك يصدر بيانًا رسميًا

03:59 م

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

11:29 ص

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

08:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم