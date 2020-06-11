رئيس حماية المستهلك الجديد لـ "الفجر": للجهاز دور كبير في ضبط الأسواق

أكد أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن جهاز حماية المستهلك يقوم برسالته فى العمل على رفع وعى وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته و اقتصادياته بفريق عمل من الشباب يستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية مقدراً للدور الذى يقوم به ولدور المجتمع المدني فى تحقيق ضبط الاسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد.

وقال سمير في تصريح خاص لـ "الفجر"، عقب توليه منصب القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك اليوم الخميس، أنه سيحتاج قليل من الوقت لإعادة ترتيب البيت من الداخل حتى يتسنى للجهاز تأدية رسالته على اكمل وجه.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين أحمد سمير، المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الجهاز بالإضافة إلى عمله خلفا للواء راضى عبد المعطى، رئيس الجهاز السابق لحين انتهاء تشكيل مجلس إدارة جديد للجهاز وفقا لأحكام قانون جهاز حماية المستهلك.

كيف تتقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك:

في حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية:

· الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى ( الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية ).

· إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233030170

· التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

· إرسال شكواك إلكترونياً .

· التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

· عن طريق واتس آب على رقم 01281661880

· تطبيق المحمول على جوجل ستور وابل ستور

كما وجه الجهاز رساله للمواطنين بتجنب الشراء العشوائي للسلع لافتا أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس آب ( خدمه المواطن رقيب) 01281661880 و من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية.



