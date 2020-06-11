عزيز العقاد يستعد لإطلاق أغنية "مالك"

يستعد المطرب الشاب عزيز العقاد لإطلاق أولى أغانيه "مالك" وهي كلمات أمجد الشرقاوي ومن ألحان خالد حلمي، ومن المزمع تصويرها فيديو كليب.

وكان العقاد قد انتهى من تصوير دوره في مسلسل "السر" بطولة وفاء عامر وحسين فهمي ونضال الشافعي، ومايا نصري، وألفت عمر، ونور الكاديكي، منة جلال وهشام المليجي، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة تعمل محامية لها علاقة برجل أعمال وتكتشف سر كبير عنه، وتقع معه في العديد من الخلافات بسببه، فيحاول القضاء عليه بنفوذها وسلطاته حتى لا تفشي ذلك السر.