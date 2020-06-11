عزيز العقاد يستعد لإطلاق أغنية "مالك"

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:36 م
عزيز العقاد
عزيز العقاد
الفجر الفني

يستعد المطرب الشاب عزيز العقاد لإطلاق أولى أغانيه "مالك" وهي كلمات أمجد الشرقاوي ومن ألحان خالد حلمي، ومن المزمع تصويرها فيديو كليب.

 

وكان العقاد قد انتهى من تصوير دوره في مسلسل "السر" بطولة وفاء عامر وحسين فهمي ونضال الشافعي، ومايا نصري، وألفت عمر، ونور الكاديكي، منة جلال وهشام المليجي،  وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي.

 

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة تعمل محامية لها علاقة برجل أعمال وتكتشف سر كبير عنه، وتقع معه في العديد من الخلافات بسببه، فيحاول القضاء عليه بنفوذها وسلطاته حتى لا تفشي ذلك السر.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ 41 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 17 ساعة

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يصدر بيانًا رسميًا

منذ ساعة و 12 دقيقة

بكفالة.. إخلاء سبيل الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 7 ساعات

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ يوم

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 7 ساعات

بعد ٣ أيام فقط.. قناة الأهلي توقف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام ومودة الأدهم

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:54 ص

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

03:07 م

عاجل - الزمالك يصدر بيانًا رسميًا

03:59 م

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

11:29 ص

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

08:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم