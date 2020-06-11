محمد صلاح ينتظر تحقيق المعجزة في 60 دقيقة





ومن المنتظر أن يتم استئناف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة قوية تجمع ليفربول بنظيره إيفرتون في ديربي "الميرسيسايد"، ويسعى لتحقيق الخطوة قبل الأخيرة من أجل التتويج بالمسابقة الغائبة عن خزائنه منذ عام 1990.





وفي نفس اليوم سيكون مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني على موعد مع مواجهة أرسنال وفي حال تلقى الخسارة وفاز ليفربول سيتوج الأخير باللقب بشكل رسمي.





ويحتل محمد صلاح المركز الرابع بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا متساويا مع صاحب المركز الثالث سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي، لكن الفرعون يأمل في منح فريقه لقب البريمير ليج أولا.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي قائمة هدافي بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " قبل عودة النشاط الكروي:



1-جيمي فاردي 19 هدف.

2- ايميريك اوباميانج 17 هدف.

3- سيرجو اجويرو 16 هدف.

4- محمد صلاح 16هدف.

5- داني أنجز 15 هدف.

6- ساديو ماني 14 هدف.

7- ماركوس راشفورد 14 هدف.

8- دومينيك كوليفرت لوين 13 هدف.

9- راؤول خيمينز 13هدف.

10- تامي ابراهام 13هدف.



سيحاول محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي تقديم أفضل ما لديه من أجل تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري.