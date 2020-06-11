استعدادات المتاحف.. استمرار عمليات التطهير وتركيب كاميرات المراقبة

أعلن قطاع المتاحف التابع لوزارة السياحة والآثار، عن استمرار أعمال التطهير والتعقيم بمختلف المتاحف المصرية في كل المحافظات المصرية مع استمرار غلقها أمام الزيارة.





ويأتي ذلك متناغمًا مع إعلان وزير الإعلام عن موعد عودة السياحة والخارجية وحركة الطيران بدايات يوليو القادم، حيث تعتبر تلك الخطوة ضمن الخطوات الاستعدادية للمتاحف المصرية التي لم تعلن حتى الآن عن موعد افتتاحها.





وأعمال حملة التعقيم والتطهير للمتاحف المصرية، والتي يقوم بها ويشرف عليها مسؤولي السلامة والصحة المهنية، وبمشاركة مسؤولي الأمن، اشتملت على جميع المكاتب الإدارية والممرات والقاعات الموجودة بالمتاحف والأبواب والدرج والمصاعد الكهربائية والأسوار الخارجية والأسطح.





وضمت الحملة متحف ركن فاروق في حلوان، ومتحف جاير أندرسون، ومتحف مركب خوفو في منطقة أهرامات الجيزة، ومتحف سوهاج القومي، ومتحف ملوي، ومتحف رشيد الوطني.





وفي إطار الاستعدادات أيضًا تم تطوير منظومة الكاميرات والأجهزة الإلكترونية في متحف الإسماعيلية الأثري، حيث تم تركيبها وتشغيلها.





ويأتي ذلك في ظل التدابير والإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "Covid _ 19"، حرصًا من وزارة السياحة والآثار علي صحة وسلامة العاملين بها، وجميع أعمال التعقيم والتطهير، تمت وفقًا للمعايير الدولية، وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.





إقرأ أيضًا.. أخر احصائيات كورونا في مصر





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.



