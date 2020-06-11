إطلاق جهاز آيسر Swift 3 الجديد في السعودية

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:25 م
آيسر Swift 3
آيسر Swift 3
أطلقت شركة آيسر جهاز الحاسب المحمول Swift 3 في المملكة العربية السعودية، ويتميز الجهاز بإمكانيات عالية مع معالجات إنتل الجيل العاشر وبطارية تعمل لمدة طويلة على شحنة واحدة.

وقالت جومانا كرم، رئيس وحدة المنتجات والتسويق لشركة آيسر في الشرق الأوسط إنه صُمم الجيل الأحدث من أجهزة Swift 3 مع وضع احتياجات المستخدم في الاعتبار، حيث ترسي هذه الأجهزة معايير جديدة لأجهزة الحاسوب المحمولة ذات التصميم المدمج بفضل مظهرها الأنيق وأدائها الفائق.

ومن حيث التصميم يتميز جهاز آيسر Swift 3 بهيكله المعدني الرفيع والخفيف بسماكة تصل 15.95 مم، ووزن خفيف يبلغ 1.19 كجم.

كما يتميز بوجود شاشة مع حواف رفيعة تمنح الشاشة نسبة 83.65٪ من مقدمة الجهاز مع نسبة لبُعدي الشاشة 3: 2، مما يوفر مساحة أكبر للقراءة بنسبة 18٪، على شكل ارتفاع رأسي. وتوفر كذلك دعم 100٪ من ألوان sRGB مع تقنيتي Acer Color Intelligence وAcer ExaColor، اللتين تعملان على إضفاء مزيد من الحيوية على الصور ومقاطع الفيديو وعرضها بألوان مميزة على الشاشة بقياس 13.5 بوصة.

يأتي حاسب آيسر Swift 3 مع معالجات تصل إلى الجيل العاشر من معالجات إنتل Intel Core i7-1065G7 الجديدة.

ويضيف ذاكرة بسعة 16 جيجابايت، وقرص صلب SSD بسعة 512 جيجابايت، إلى جانب شاشة قياس 13.5 بوصة بتقنية IPS.

كذلك، يحمل بطارية تقول الشركة أن بإمكانها العمل حتى 16 ساعة متواصلة على شحنة واحدة. ويتميز بدعم الشحن السريع، حيث يمكن أن يعمل الجهاز لمدة يمكن أن تصل إلى 4 ساعات بعد شحنه لمدة 30 دقيقة فقط وفقًا للشركة. ويضيف لوحة مفاتيح ذات إضاءة خلفية تساعد المستخدمين على الكتابة بشكل سهل في الأماكن المعتمة.

كما أضاف الحاسب خاصية Wake On Voice التي تسمح بتفاعل المستخدمين مع Cortana أثناء وجود الجهاز بوضع Modern Standby.

يُشار أن هذا الحاسب واحد من الأجهزة ضمن مشروع برنامج إنتل للابتكار “Project Athena” التي أطلقته إنتل مع شركات الحاسوب.

يتوفر جهاز آيسر Swift 3 في مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية بشكل حصري ببسعر 3,999 ريال سعودي.

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