السكك الحديدية تواصل تعقيم القطارات والمحطات ضد كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:25 م
التطهير
التطهير
كرستينا عياد
أعلنت وزارة النقل اليوم الخميس، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تقوم بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أن هذه الاجراءات تشمل أعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات بجميع الخطوط العاملة في المسافات الطويلة والقصيرة التابعة لهيئة السكك الحديدية وذلك بشكل دوري ومستمر.

إقرأ أيضًا.. أخر احصائيات كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
السكك الحديدية تواصل تعقيم القطارات والمحطات ضد كورونا
السكك الحديدية تواصل تعقيم القطارات والمحطات ضد كورونا
السكك الحديدية تواصل تعقيم القطارات والمحطات ضد كورونا
السكك الحديدية تواصل تعقيم القطارات والمحطات ضد كورونا
السكك الحديدية تواصل تعقيم القطارات والمحطات ضد كورونا
السكك الحديدية تواصل تعقيم القطارات والمحطات ضد كورونا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصابين بفيروس كورونا حجر صحى تعقيم قطارات السكك الحديد تباعد اجتماعي بوابة الفجر الهيئة القومية لسكك حديد مصر اتخاذ الاجراءات الوقائية

أخبار تهمك

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ يوم

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام ومودة الأدهم

منذ ساعة و 21 دقيقة

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - الزمالك يصدر بيانًا رسميًا

منذ ساعة و 13 دقيقة

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ 42 دقيقة

بعد ٣ أيام فقط.. قناة الأهلي توقف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

بكفالة.. إخلاء سبيل الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

النقل: استمرار تعقيم محطات وقطارات السكك الحديدية

وزير النقل: نتأكد من أمن وسلامة العربات قبل خروجها (فيديو)

رئيس "السكك الحديدية": المواطنين ملتزمون.. و90% يرتدون الكمامات (فيديو)

كامل الوزير يكشف خطة "النقل" للتعامل مع الازدحام (فيديو)

تعقيم القطارات والمحطات داخل هيئة السكك الحديدية (صور)

ننشر التأخيرات المتوقعة بقطارات السكك الحديدية اليوم الأربعاء

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:54 ص

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

03:07 م

عاجل - الزمالك يصدر بيانًا رسميًا

03:59 م

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

11:29 ص

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

08:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم