حميد الشاعري يستعد لطرح أغنية جديدة ومؤلفها: بكيت وأنا بكتبها

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:17 م
بوابة الفجر
نور طلعت
يستعد الفنان حميد الشاعري، لطرح أغنية جديدة مختلفة من نوعها وتحمل عنوان "سافرتلها بلاد"، من كلمات الشاعر صابر كمال، ألحان بلال سرور، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.


وعن كواليس كتابة الأغنية قال صابر، من خلال مشور له عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك،:" في أغاني بكتبها، وفي أغاني هي اللي بتكتبني، وده حصل في أغاني كتير زي "عم الطبيب، ملطشة القلوب، حكايات الحب، تمن اختيار".


عايز أقول أنّي بقالي تقريبًا ١١ سنة بكتب أغاني، دموعي نزلت ع الورق وأنا بكتب مرتين، مرة وأنا بكتب غنوة تمن اختيار لتامر حسني، والمرة التانية في الغنوة دي، اتمنى الأوضاع تتحسن والغنوة تنزل وتعجبكم".


يذكر أن آخر أعمال حميد الشاعري، تقديم أغنية "قادرين" من خلال إعلان لإحدى الصيدليات الشهيرة " وشاركه الغناء الفنان مصطفى قمر وحميد الشاعري وإيهاب توفيق، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا


الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، والفيديو كليب من إخراج أكرم فاروق.

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