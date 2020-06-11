تعافي 285 مصاب بفيروس كورونا بعزل بلطيم في كفرالشيخ

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كشف مصدر بمستشفي العزل ببلطيم في كفرالشيخ، أن حصيلة أعداد المتعافين من فيروس كورونا المستجد قد ارتفعت خلال الأيام الأخيرة إلى 285 متعافيًا، وذلك منذ بدء الأزمة وحتي الأن، وتم السماح لهم بمغادرة المستشفي إلي منازلهم بعد التأكد من تعافيهم التام.



وأضاف المصدر، خلال تصريحات خاصة ل "الفجر"، أن عدد الحالات المتبقية بمستشفى عزل بلطيم غالبيتهم حالتهم الصحية مستقرة كما يتم الاهتمام الشديد بكافة الإجراءات الوقائية داخل المستشفى لمواجهة الفيروس، فضلا عن الإهتمام جيدا لتعقييم وتطهير كافة المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى المحافظة وتوفير كافة الإجراءات الوقائية لحماية الكادر الصحى العامل هناك من فيروس كورونا.



من جانبها، فقد أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تعافي 144 مصاب كورونا من أهالي المحافظة منذ بدء الأزمة حتى الأن.



وكانت محافظة كفر الشيخ، قد سجلت 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أمس الأربعاء، وذلك بعد ثبوت إيجابية، وتم نقلهم إلى مستشفيات العزل الطبي لتلقي العلاج اللازم، والحالات البسيطة منهم تم تحويلها للعزل المنزلي مع توفير كل المستلزمات لهم.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.







