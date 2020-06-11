حسم مصير توخيل مع باريس سان جيرمان

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكر أحد أعضاء مجلس إدارة باريس سان جيرمان أن المدير الفني للفريق الألماني توماس توخيل مستمر في منصبه في الموسم المقبل حتى ينتهي عقده عقب نهاية الموسم المقبل 2021.

وأفادت العديد من التقارير الصحيفة في الفترة الأخيرة بأن باريس سان جيرمان يفكر في الاستغناء عن توخيل عقب نهاية الموسم الحالي بينما يعتبر ماسيميليانو أليجري من أبرز المرشحين لخلافته.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن إدارة النادي الباريسي قد تقدم على إقالة توخيل في حال لم يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي علمًا بأن الفريق الفرنسي تأهل إلى الدور ربع النهائي على حساب بروسيا دورتموند الألماني.

وقال أحد أعضاء مجلس إدارة النادي في تصريحات لوسائل الإعلام:"توخيل سيتواجد مع الفريق في الموسم المقبل ما لم يغادر بمفرده، ما حققه هذا العام دعم من موقفه ولا توجد رغبة في التخلي عنه".

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