بعد ٣ أيام فقط.. قناة الأهلي توقف تجاوزات رئيس الزمالك

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:59 م
بوابة الفجر
نجحت قناة النادي الأهلي في جعل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتدخل ويصدر قرارا بالتحقيق في التجاوزات التي تصدر من جانب قناة نادي الزمالك بعد ٣ أيام فقط من قرار إدارة قناة النادي الأحمر بالرد على التجاوزات التي استمرت لأكثر من أسبوعين تجاه جميع مسئولي القلعة الحمراء.

وقررت قناة النادي الأهلي التحرك والرد على إساءات رئيس الزمالك اليومية بعدما قدم الأهلي عدة بلاغات ضد القناة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعدد كبير من المسئولين لإيقاف التجاوز والإساءة اليومية ولم يتحرك أحد، واضطرت القناة للرد بكل قوة وبدون تطاول أو إساءة لأحد وبالمنطق والعقل والأرقام والفيديوهات.

وبعد ٣ أيام فقط من تحرك قناة الأهلي بدء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في التحرك وأصدر قرارا بالتحقيق فيما وصفه بتجاوز القناتين في الأيام المقبلة.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا اليوم جاء فيه:
يتابع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حالة الشحن والتراشق اللفظي بين كلا من الناديين الأهلي والزمالك عبر قناتيهما الفضائيتين والتي زادت حدتها خلال الساعات الماضية وانتقالها إلى جمهور الناديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويوضح المجلس أنه قد تلقى عدة شكاوى من رئيسا مجلس إدارة الناديين بشأن ما تم بثه على قناتي الناديين الفضائيتين ، وقد قرر المجلس فتح تحقيق في تلك الشكاوى واستدعاء الممثل القانوني لكل من القناتين لسماع إيضاحاتهما يوم الأحد الموافق 14/6/2020 بمقر المجلس .  

ويهيب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكافة الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية الحفاظ على القيم وأصول المهنة وأخلاقياتها فيما يتم بثه من محتوى ، وعدم بث أي مواد إعلامية من شأنها التحريض على إثارة الفتنة أو الاحتقان بين جماهير الرياضة في مصر أو الإضرار بالمجتمع .

ويؤكد المجلس أنه سيتخذ إجراءات رادعة بشكل فوري ضد أي صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني يُخالف المعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو كود الصحافة والإعلام الرياضي ، وسيكون من بين هذه الإجراءات وبشكل فوري منع بث المواد أو البرامج المخالفة وكذلك حجب المواقع الإلكترونية المخالفة .

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مرتضي منصور محمود الخطيب قناة الاهلي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الزمالك

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