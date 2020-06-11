عاجل - الزمالك يصدر بيانًا رسميًا

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:59 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
الفجر الرياضي
أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، بيانًا رسميًا منذ قليل، يؤكد فيه على وجود صفحة رسمية وحيدة للقلعة البيضاء على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" وهي التي تحمل علامة التوثيق الزرقاء، نافيًا وجود أي صفحة أخرى رسمية للنادي الأبيض.

وجاء ذلك في ظل قيام بعض الجماهير المحبة للنادي بإنشاء عدد من الصفحات والمجموعات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحمل إسم الموقع الرسمي لنادي الزمالك

وأشاد منصور بدور جماهير نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مساندة مجلس الإدارة في جميع قراراته خلال الفترة الأخيرة، في ملف نادي القرن وغيره من الملفات الهامة.

ويؤكد مجلس إدارة النادي على استمراره في العمل لاستعادة حقوق النادي في ملف نادي القرن، باعتبار الفريق الأبيض هو الأكثر تتويجاً بالبطولات في القرن العشرين أكثر من أي فريق آخر.

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