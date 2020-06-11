معدل الإصابات اليومية بكورونا يواصل ارتفاعه في إيران

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:54 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، 2238 إصابة جديدة بفيروس كورونا و78 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في بيان لها، أنه تم تسجيل 78 وفاة و2238 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 8584 وإجمالي الإصابات إلى 180156، منهم 2728 مصابا في حالة صحية حرجة".

 

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع في عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 142663، فضلا عن إجراء 1137208 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

 

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل 2011 إصابة جديدة و81 حالة وفاة.

 

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، وفاة 81 مصابا بالفيروس التاجي خلال اليوم الأخير (مقابل 74 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 8506.

 

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، رصدت خلال آخر 24 ساعة 2011 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل 2095 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 177938، بما فيها 140590 حالة شفاء.

 

وقالت الصحة الإيرانية، إن عدد الفحوصات التي أجريت في إيران لتشخيص الإصابات بكورونا حتى اليوم تجاوز 1.151 مليون اختبار.

 

وأشارت الصحة الإيرانية، إلى أن محافظة خوزستان لا تزال في "الحالة الحمراء"، فيما لا تزال ست محافظات أخرى في "حالة الإنذار".

 

أكد كيانوش جهانبور رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران، على ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وقال "جهانبور"، إن "عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الجمهورية الإيرانية، وصل حتى ظهر اليوم الجمعة إلى 167 ألفاً و156 إصابة، بعد تسجيل 2886 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

 

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