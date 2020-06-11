1.3 نقطة دعم متوقع للاقتصاد الألمانى بسبب برامج التحفيز

قال المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية اليوم إن برنامج التحفيز المزمع من الحكومة الألمانية بقيمة 130 مليار يورو (147.33 مليار دولار) قد يدعم الناتج الاقتصادي في البلاد بنحو 1.3 نقطة مئوية هذا العام والعام المقبل.









وتوقع المعهد أن ينكمش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 9.4 بالمئة في العام الجاري مع اكتمال تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد قبل أن ينمو بنسبة ثلاثة بالمئة العام المقبل وكل ذلك بافتراض أن الجائحة ستستمر في نطاق السيطرة.









لكنه قال إن أحدث حزمة تحفيز اقتصادي ستدعم الاقتصاد بشكل ملحوظ وأضاف أن من شأن تنفيذ البرنامج كما تم الإعلان عنه أن يؤدي لتراجع أقل حدة في العام الحالي بنسبة 4.3 بالمئة وارتفاع بنسبة 8.1 بالمئة في العام المقبل.







