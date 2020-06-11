دورة مكثفة ومكافأة من تميم.. كيف جندت قطر وتركيا إحسان الفقيه عبر الجزيرة؟

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:44 م
إحسان الفقيه
إحسان الفقيه
أية سويد
دائما ما تطلق أنظمة الإخوان في قطر وتركيا عدة آلات تستخدمهم لمهاجمة من يعارضهم ويكونوا أبواق لها يحملون فكرها وأرائها.

ومن ضمن المرتزقة التي أطلقها نظام الحمدين لتنفيذ مخططاته التخريبية، الأردنية الإخوانية إحسان الفقيه التي استخدمها لمهاجمة المقاطعة العربية، وحولها إلى بوق، وبدأت مهمتها في 2015.

بدايه الفقيه وتجنيدها لصالح قطر وتركيا
وجندت قطر وتركيا الفقيه واخضعتها لدورة تدريب مكثفة في قناة الجزيرة القطرية لنشر الفوضى، لتبدأ عملها بالدفاع عن نظام الإخوان وتابعيه في العالم العربي، وفي المقابل تلقت مكافأة من أمير قطر الذي فتح لها الأمير أبواب منابره الإعلامية لنشر الفكر المتطرف، من أجل مدح سياسات الحمدين، التي تقمع القطريين وتسقط الجنسية عنهم.

دفاعها عن القرضاوي
ومن ضمن الشخصيات التي عملت الفقيه على الدفاع عنه القرضاوي وكذلك بدأئمة الإرهاب القطري.

حساب الفقيه على تويتر منصة لدعم الإرهاب

حساب الفقيه على تويتر يعتبر منصة للترويج لسياسة الحمدين التخريبية، وشنت عليه حملة تدعى "المقاطعة بالباطل" وأطلقت الأكاذيب للنيل من قادتها، ولم تسلم منها القاهرة حيث هاجمت قياداتها بعد فشل مخطط تميم الإخواني في مصر.

تعيينها بالأناضول التركية ودفاعها عن أردوغان
وتعد تركيا أحد محطات الفقيه بعد قطر، حيث تبناها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعينها في وكالة الأناضول، وبعدها بدأت في كتابة مقالات تدافع عنه لإخفاء وجهه القبيح، وتبرر دون حياء التدخل العسكري التركي بسوريا لتغطية أطماع أنقرة التوسعية، ووصل تأييدها لممارساته ضد الأتراك بأن تقول "هذا هو أخي أردوغان".

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