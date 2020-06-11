وزير: ألمانيا على اتصال وثيق مع تركيا بشأن تحذير السفر

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:32 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الخميس، أن ألمانيا على اتصال وثيق مع دول خارج أوروبا، بما في ذلك تركيا، بشأن ما إذا كان يمكن رفع تحذيرات السفر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال "ماس"، بعد محادثاته مع وزراء من عدة وجهات سياحية شهيرة للألمان، إن رفع التحذيرات سيعتمد على عوامل مثل عدد الإصابات ومستويات القدرات في النظم الصحية المحلية، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 26 حالة وفاة، و555 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8755 حالة، بعد تسجيل 26 حالة وفاة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين 185416 حالة بعد تسجيل 555 إصابة جديدة.

وفي وقت سابق، وافقت ألمانيا على تمديد تحذير السفر إلى أكثر من 160 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي حتى نهاية أغسطس، مع إمكانية منح استثناءات لبعض الدول التي انحسر فيها انتشار كورونا.

ستقوم السلطات في ألمانيا بتخفيف القيود المفروضة على دخول العمال الموسميين التي تم إدخالها لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، حسبما كشف مصدر حكومي، يوم الأربعاء.

وافقت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على مقترحات من وزيرة الزراعة جوليا كلوكنر للعاملين الموسميين من دول الاتحاد الأوروبي ودول شينجن حتى يتمكنوا من دخول ألمانيا مرة أخرى اعتبارًا من 16 يونيو بدون قيود، كما أوردت وكالة "رويترز".

ومع ذلك، وافقت الحكومة على أنه سيطلب من أرباب العمل تطبيق معايير النظافة. سيتم تشكيل فرق ثابتة من البداية لتقليل خطر انتشار الفيروس وإذا مرض أحد العاملين، يجب عزل الفريق بأكمله.

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