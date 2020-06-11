طريقة تحضير مخلل الهلابينو

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:39 م
بوابة الفجر
مقادير مخلل الهلابينو

- الماء : كوب (كبير الحجم)
- الخل : كوب (كبير الحجم)
- سكر : 3 ملاعق كبيرة
- ملح : ملعقة كبيرة
- الثوم : 3 فصوص (مهروس)
- فلفل الهلابينو : 15 حبة (حار / مقطع حلقات)

طريقة تحضير مخلل الهلابينو

ضعي إناء على النار فيه الماء والخل والملح السكر والثوم.
اتركي مزيج الماء على النار حتى يغلي ثم ضعي الفلفل الهالبينو الحار ويقلب.
ارفعي الإناء من على النار ثم يترك لمدة 10 دقائق حتى يبرد.
ضع حلقات الهالبينو في برطمان محكم الغلق ثم يوضع عليه مزيج الماء والخل ثم يوضع في الثلاجة.

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