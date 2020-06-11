انخفاض أعداد طلبات الإعانة الأمريكية إلى 1.5 مليون

واصل الملايين الذين فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا الحصول على إعانات البطالة، مما يشير إلى أن سوق العمل قد تستغرق أعواما للتعافي من الجائحة حتى مع استئناف الشركات للتوظيف.









وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم إن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة انخفض إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 1.542 مليون في الأسبوع المنتهي في السادس من يونيو من 1.897 مليون في الأسبوع السابق. ويدفع ذلك العدد الأولي للطبيات بعيدا عن مستوى قياسي قدره 6.867 مليون في أواخر مارس، وفقا لـ"رويترز".







