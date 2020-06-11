ياسر الطوبجي ينعى محمود مسعود

حرص الفنان ياسر الطوبجي، على نعى الفنان الراحل محمود مسعود، والذي رحل عن عالمنا منذ قليل عن عمر ناهز الـ 68 عامًا.

ونشر ياسر الطوبجي، صورة للراحل محمود مسعود، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب قائلاً: "إنا لله و إنا إليه راجعون وداعاً الفنان الكبير محمود مسعود الله يرحمه ويحسن إليه و يدخله فسيح جناته و يلحقه بالصالحين رحمه الله عليه كان من أطيب وأجمل وأرقي الناس ربنا يتغمده برحمته ويلهم اهله الصبر و السلوان نسألكم الدعاء والفاتحة".

يذكر أن الفنان محمود مسعود قد رحل عن عالمنا اليوم الخميس الموافق 11 يونيو داخل أحد مستشفيات منطقة العباسية، بعد تعرضه لهبوط مفاجئ فى الدورة الدموية ومعاناته من بعض أمراض الصدر.

يذكر أن الفنان محمود مسعود قد رحل عن عالمنا منذ قليل داخل أحد مستشفيات منطقة العباسية، بعد تعرضه لهبوط مفاجئ فى الدورة الدموية ومعاناته من بعض أمراض الصدر.