2.032 تريليون ريال.. عرض النقود بالسعودية يسجل أعلى مستوى على الإطلاق
الخميس 11/يونيو/2020 - 03:39 م
سجل عرض النقود (ن3) في السعودية أعلى مستوياته على الإطلاق بنهاية الاسبوع الماضي، عند 2.032 تريليون ريال، مقابل 2.030 تريليون في الأسبوع السابقة له. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، ارتفع عرض النقود بنسبة 0.13 في المائة خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق له، و2.4 في المائة منذ مطلع العام.
و"عرض النقود ن3" هو مجموع "النقد المتداول خارج المصارف"، و"الودائع تحت الطلب"، و"الودائع الزمنية والادخارية"، و"الودائع الأخرى شبه النقدية".
و"الودائع الأخرى شبه النقدية" هي ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة وعمليات إعادة الشراء "الريبو" التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
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