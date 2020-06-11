مقتل مهاجم في هجوم بسكين على مدرسة بسلوفاكيا

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:17 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت الشرطة في سلوفاكيا، أنها قتلت رجلًا يبلغ من العمر 22 عامًا هاجم الموظفين والتلاميذ بسكين في مدرسة، اليوم الخميس، في هجوم أسفر عن مقتل نائب مدير وإصابة أربعة.

وقالت الشرطة، إن طفلين واثنين من البالغين أُصيبوا في الهجوم الذي وقع في مدرسة ابتدائية في بلدة فروتكي على بعد 220 كيلومترًا شمال شرقي العاصمة براتيسلافا، كما اوردت وكالة "رويترز".

ثم أطلقت الشرطة النار على المهاجم بعد فراره من المدرسة الواقعة في حي سكني.

وقال رئيس الشرطة، ميلان لوكانسكي، إن المهاجم يعتقد أنه طالب سابق.

وأضاف: "دخل المدرسة عن طريق تحطيم باب زجاجي. ثم حاول بعض الموظفين منعه وإيقافه، واستخدم السكين الذي أحضره معه".

وأكد "لوكانسكي": "أصاب المهاجم معلمًا وطالبين بجروح خطيرة في فصل دراسي واحد قبل أن يهرب من المدرسة".

استخدمت الشرطة أسلحتهم بعد أن قاوم الاعتقال.

بدأت المدارس الابتدائية السلوفاكية فتح أبوابها في الأول من يونيو تحت تخفيف إجراءات إغلاق فيروس كورونا المستجد.

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