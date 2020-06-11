أقوى خلطة لتبييض الركب للعروس قبل الزفاف

معظم العرائس يرغبن في تبييض الأكواع والركب، ويلجأن لمستحضرات تجميلية وترطيبات للحصول على مظهر لائق يوم الزفاف.





ومن هنا نقدم لكِ أفضل وصفة لتفتيح الركب والأكواع قبل حفل زفافك، يمكنك تحضيرها من داخل مطبخك بمكونات بسيطة.





يمكنك تجربة تحضير القهوة مع الزنجبيل وزبدة الشيا لتفتيح المناطق الداكنة في الجسم فقط اتبعي المكونات التالية:





ملعقة طعام ونصف من مسحوق القهوة

3/4 ملعقة طعام من بودرة الزنجبيل

2 ملعقة طعام من زبدة الشيا





طريقة التحضير

أذيبي ملاعق زبدة الشيا في الميكروويف ثم اخرجيها وأضيفي لها باقي المكونات.

قلبي جيداً حتى يتجانس المزيج وبعدها طبقيه بأطراف الأصابع النظيفة على الركب والأكواع.

دلكي البشرة في حركات دائرية، وعقب مرور30 دقيقة من انتهاء التدليك اشطفي مناطق الركب والأكواع بالماء الدافىء.

كرري الوصفة مرتين إسبوعياً طوال مدة شهر قبل الزفاف لكي تتمتعي ببشرة موحدة اللون وفاتحة يوم حفل زفافك.