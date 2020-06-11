"باللهجة المصرية".. زياد برجي يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل أغنيته الجديدة

يستعد الفنان زياد برجي، لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية وذلك خلال الأيام المقبلة.

وكشف زياد، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل الأغنية قائلًا،:"الأغنية باللهجة المصرية وهي من كلمات أمير طعيمة، ومن ألحاني وتوزيع هادي شرارة، ومن المفترض أن يتم طرحها بنهاية الشهر الحالي عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".

وكشف أيضًا الفنان زياد برجي، عن تفاصيل الحفل الذي يجمع بينه وبين حماقي، قائلًا: "سيجمعني حفل غنائي"أونلاين" بين الفنان محمد حماقي وذلك في أواخر شهر يوليو أو ببداية أغسطس، حتى الآن لم نستقر على الموعد المحدد.

وأضاف: "سيتم إذاعة الحفل "أونلاين" خلال أبليكشن شركة" SPOTLIGHT لمالكها ماهر خوخجي وسيحمل الحفل مفاجآت كثيرة.

ومن المؤكد سيتم طرح البوستر الرسمي للحفل فور الاستقرار على موعد إقامته.

واختتم حديثه قائلًا: "متحمس جدًا للحفل وسعيد بتعاوني مع النجم محمد حماقي، وأتمنى أن ينال إعجاب الجماهير".