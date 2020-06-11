"باللهجة المصرية".. زياد برجي يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل أغنيته الجديدة

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:27 م
بوابة الفجر
نور طلعت

يستعد الفنان زياد برجي، لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية وذلك خلال الأيام المقبلة.

 

وكشف زياد، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل الأغنية قائلًا،:"الأغنية باللهجة المصرية وهي من كلمات أمير طعيمة، ومن ألحاني وتوزيع هادي شرارة، ومن المفترض أن يتم طرحها بنهاية الشهر الحالي عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".

 

وكشف أيضًا الفنان زياد برجي، عن تفاصيل الحفل الذي يجمع بينه وبين حماقي، قائلًا: "سيجمعني حفل غنائي"أونلاين" بين الفنان محمد حماقي وذلك في أواخر شهر يوليو أو ببداية أغسطس، حتى الآن لم نستقر على الموعد المحدد.

 

وأضاف: "سيتم إذاعة الحفل "أونلاين" خلال أبليكشن شركة" SPOTLIGHT لمالكها ماهر خوخجي وسيحمل الحفل مفاجآت كثيرة.

 

ومن المؤكد سيتم طرح البوستر الرسمي للحفل فور الاستقرار على موعد إقامته.

 

واختتم حديثه قائلًا: "متحمس جدًا للحفل وسعيد بتعاوني مع النجم محمد حماقي، وأتمنى أن ينال إعجاب الجماهير".


أخبار تهمك

بالأسماء.. وزراء ومسئولون مصريون في مصيدة "كورونا"

منذ أقل من ساعة

بكفالة.. إخلاء سبيل الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

حرب بين برشلونة ويوفنتوس على "طريد" ريال مدريد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

برشلونة يخطط للتعاقد مع نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ يوم

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 8 ساعات

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ ساعة

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:07 م

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

11:29 ص

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

01:58 م

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

12:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم