الأمم المتحدة وصندوق مكافحة الإدمان يطلقان دورة تدريبية "أون لاين"

عقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والأمانة العامة للصحة النفسية، دورة تدريبية مكثفة على مدار يومين "أون لاين" للمرة الثانية حول كيفية وقاية الفريق المعالج، وشارك في هذه الدورة التدريبية، مجموعة من صانعي القرارات والسياسات، ومقدمي الخدمات الوقائية للحد من تعاطي المخدرات، ومقدمي الرعاية الصحية والعلاجية للأشخاص الذين يعانون من إضطرابات تعاطي المخدرات.





واشتملت الدورة أيضا على مرضى الإدمان المستفيدين من الخدمات العلاجية من خلال المؤسسات المعنية بخفض الطلب على المخدرات خلال جائحة فيروس كوفيد 19 وأيضا آليات وطرق التعقيم المعتمدة بمراكز علاج وتأهيل مرضى الإدمان وبمشاركة القاضي حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة.





واستعرض "عمرو عثمان" الإجراءات الاحترازية التي اتخذها صندوق مكافحة الإدمان، لوقاية مرضى الإدمان من فيروس كورونا المستجد، منها التنسيق مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والمستشفيات الشريكة بمد فترات العمل بالعيادات الخارجية، مع وجود أخصائيين للإشراف على التباعد الاجتماعى بين المرضى، وأيضًا متطوعين مسئولين عن توزيع المطهرات بين المترددين على العيادات وتخصيص أماكن جيدة التهوية لانتظار المرضى، وكذلك التعقيم المستمر للعيادات وتطهيرها بشكل يومي.





كما يتم صرف الأدوية للمرضى "الحالات المستقرة" كل 15 يوما لتقليل التردد على العيادات ومنع التكدس وأيضًا منع الزيارات والأجازات لحالات "الحجز الداخلي"، وكذلك إعداد دليل توعوي إرشادي للوقاية من فيروس كورونا وتوزيعه على مرضى الإدمان، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، بجانب تطوير خدمات تأهيل مرضي الإدمان عن بعد بجانب توفير برنامج للتأهيل النفسي لمرضى الإدمان من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية مع استمرار عمل الخط الساخن "16023" على مدار 24 ساعة لتقديم كافة الخدمات والمشورة في أي وقت أو من خلال متابعة جلسات البث المباشر على صفحة الصندوق من خلال المتخصصين





وأوضح "عثمان" أنه مع بداية تطبيق الحظر المنزلي شهدت الاتصالات الواردة للخط الساخن”16023" ارتفاعا من الاسر للمشورة "الاكتشاف المبكر للإدمان، كما يقوم الصندوق ببث جلسات "أون لاين" لتقديم الدعم النفسي والرد على استفسارات المتعافين وأسرهم من خلال أخصائيين متخصصين لدى الصندوق بجانب تنظيم جلسات العلاج الجماعي للمتعافين "أون لاين" وهى عبارة عن مجموعة من المهارات الحياتية التى تساعدهم على التخلص من سلوكيات الإدمان واستمرارهم في التعافي والحد من الانتكاسة، حيث كانت تتم هذه الجلسات داخل المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان وأنه منعا للتجمعات كإجراء إحترازى للوقاية من إنتشار فيروس كورونا يتم حاليا تنظيم جلسات العلاج الجماعي خلال تواجد المتعافين فى منازلهم دون الحاجة إلى الذهاب للمستشفيات‪‬ واستفاد من هذه الجلسات ما يقرب من 7000 متعافى حتى الآن.



